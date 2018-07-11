الكونغرس الأمريكي: نعتقد ضرورة تصنيف فرعي جماعة الإخوان في ليبيا كإرهابيين

عبرت لجنة الأمن القومي في الكونغرس الأمريكي عن اعتقادها بضرورة تصنيف فرعي جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا واليمن كمنظمتين إرهابيتين.

وأكدت اللجنة أن تنظيم الإخوان المسلمين يشكل تهديدا على الأمن القومي للبلاد.

وخلال مناقشتها خطر التنظيم على المستوى العالمي، أكدت على تبني الإخوان للإرهاب، حيث شدد متحدثون على ضرورة وضع جميع تنظيمات الإخوان على قائمة الإرهاب، موضحين أن الإخوان تنظيم تمدد في العديد من الدول.

كما أشارت اللجنة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حول العالم تتلقى دعما ماليا من دولتي قطر وتركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا