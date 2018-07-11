المطالبة بالكشف عن مصير 25 فلسطينيا انقطعت أخبارهم في زوارة  

البيضاء- العنوان

طالب القنصل الفلسطيني في ليبيا أحمد الجرار بالكشف عن مصير 25 فلسطينياً قدموا من السودان في هجرةٍ غير شرعية وانقطعت أخبارهم في مدينة زوارة غرب ليبيا.

وفي لقاء عقد أمس الثلاثاء بمقر فرع الهلال الأحمر جمع مدير جمعية الهلال الأحمر فرع البيضاء حمد مفتاح والقنصل الفلسطيني تم التطرق إلى ملفات العائلات الفلسطينية التي يعاني أفرادها من الإعاقة الجسدية ويجدون صعوبةً في تلبية متطلبات العيش والتي تحتاج إلى معونات عاجلة.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر فرع البيضاء “بأن الفرع على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يلزم للعائلات المحتاجة”.

مؤكدا بأنه سيقوم بالاتصال بالجهات المعنية في الهلال الأحمر الليبي للاستفسار عن الفلسطينيين المنقطعة أخبارهم في غرب البلاد.

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