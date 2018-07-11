بعد فراره من السجن العسكري.. المشير حفتر يأمر بالقبض على الرائد محمود الورفلي

ليبيا – أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الاربعاء أوامره بإعادة القبض على الرائد محمود الورفلي بعد فراره من السجن العسكري.

المشير حفتر أصدر اوامره بحسب المكتب الاعلامي لقيادة الجيش بالقبض كذلك على كل من ارتكب فعلاً خالف القانون المدني والعسكري او هدد أمن الوطن والمواطن ومؤسسات الدولة.

وطالب القائد العام بايداع كل من يتم القبض عليهم من المذكورين في السجن العسكري تمهيداً لمحاكمتهم.

وأكدت قيادة الجيش أن أي مساس بالممتلكات العامة أو الخاصة أو ارتكاب أية أفعال تمس حياة المواطنين أو تعرضهم للخطر ستعرض مرتكبها للملاحقة والعقاب القاسي .

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