«برلماني» لـ «المتوسط»: أدعو الجميع لإعلاء مصلحة الوطن وتغليب لغة الحكمة

خاص المتوسط

أعرب عضو مجلس النواب، فتحي القباصي عن ترحيبه، بقرار القيادة العامة للجيش بإعادة الوضع الى ما هو عليه قبل هجوم مليشيات إبراهيم الجضران الغادر على الموانئ النفطية بعد تحريرها، مشيدا برفع المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة على جميع الموانئ النفطية استجابة لمطلب كل الليبيين ولجهود الوطنيين الحثيثة من أجل الوصول الى تسوية ترضي جميع الاخوة الفرقاء.

ودعا القباصي في تصريح خاص لـ ” المتوسط” الجميع للعمل على تأمين جميع المرافق النفطية الحيوية وتحييدها عن اي سبب يؤدي الى أضرار او اغلاق لما لها من إثر سلبي على الاقتصاد الوطني.

وقال القباصي “على جميع الأطراف ذات العلاقة العمل سوياً من أجل تفعيل القرار 247 لسنة 2013 لاستئناف عمل اللجنة المشكلة في حينه لإعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مقرها الأساسي بمدينة بنغازي.

وأضاف، ” كذلك العمل على سرعة انجاز تحقيق فني لإثبات مواطن الخلل وايقاف الفساد الذي ينخر في جسم الوطن والقضاء عليه في أسرع وقت ممكن استجابة للدعوات التي أطلقت من الجميع”.

وحث القباصي، الأطراف الليبية السياسية وجميع القوى الوطنية الفاعلة بإعلاء مصلحة الوطن وتغليب لغة الحكمة والتنازل والعمل الجاد والحثيث لتهيئة المناخ لإعادة بناء الثقة بينهم والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية واختيار رؤساء للمؤسسات السيادية. والمضي قدماً في انجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية تمهيدا للوصول الى مرحلة الدولة الدائمة المستقرة، دولة القانون والمؤسسات ينعم فيها المواطن بالحرية والكرامة، محذر من ” أخطار كثيرة تتربص بالمواطن من كل حدب وصوب”

