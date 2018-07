كشف رئيس مؤسسة كوليوم للأبحاث نعمان بن عثمان‘ أن ضغوطات أمريكية دفعت بالمبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة أتجاه إيطاليا.

وقال بن عثمان في تغريده له، اليوم الاربعاء، أن أوراق اللعبة تم أعادة ترتيبها، مشيراً إلى أن كواليس حلفاء فرنسا في ليبيا تشهد تغيرات نتيجة لما وصفها بـ”اللمسات السحرية الأمريكية”

