«السلاك» يبرر طلب السراج من مجلس الأمن تشكيل لجنة لمتابعة الإيرادات

كشف الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن تشكيل لجنة فنية دولية لمتابعة الايرادات والمصروفات.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طرابلس، تابعته المتوسط “وجهنا رسالة إلى مجلس الأمن أمس ليدعم قرار تشكيل لجنة فنية دولية لمتابعة الايرادات والمصروفات في كل ما يتعلق بتوزيع إرادات النفط من خلال منظمات دولية متخصصة في هذا المجال تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.

“وتابع السلاك “هذا القرار جاء نتيجة الانقسام الحالي وغياب الثقة ووجود أزمة ثقة بين الأطراف المختلفة .. وهذا يتطلب وجود جهة محايدة للفصل في هذه المسألة .. وايضا من أجل ان تكون هذه هي البداية لتوحيد المؤسسات من جديد ولاسيما المؤسسات السيادية”

وأكد السلاك ” أن الموانئ النفطية عادت الى العمل، مضيفا ” نأمل ان نستطيع تجاوز و تدارك الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية الاسابيع الاخيرة .. ومن ثم الذهاب نحو تفعيل الاصلاحات الاقتصادية التي نص عليها في السابق”

وختم المؤتمر قائلا ” الآن الموانئ النفطية تعمل تحت المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا”.

