برلماني: قرار «حفتر» جاء لتفهمه العقود النفطية مع الشركات العالمية

رحب عضو مجلس النواب علي السعيدي، بقرار االقائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بشأن تسليم الموانى النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وأشار السعيدي،في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، بأن القيادة العامة تفهمت العقود الطويلة الأجل مع الشركات العالمية،والتي تنتهي بنهاية سبتمبر المقبل

ورجخ السعيدي ، بوجود اتفاق بإعادة هيكلة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتمكين المحافظ المنتخب محمد الشكري من مهامه كرئيس للمصرف المركزي

وفي سياق متصل دعا السعيدى النائب العام بالتحقيق وبدء محاسبة المجلس الرئاسي على كل مصروفاته التي لم تخضع لأي رقابة شرعية، بالإضافة إلى مصرف ليبيا المركزي التي تجاهلت كل القوانين والأعراف المحلية والدولية،بحسب تعبيره

