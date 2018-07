الانتخابات محور مباحثات عقيلة صالح وسلامة في القبة

خاص المتوسط

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر اقامته بمدينة القبة بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة ” لبحث أخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، عبد الكريم المريمي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن اللقاء تطرق لبحث إمكانية إجراء انتخابات في موعدها المحدد.

وعقب اللقاء ادلى “غسان سلامة ” بتصريح مقتضب جاء فيه “لقد قدمت الشكر لرئيس البرلمان على الجهود الكبيرة التي قمنا بها معاً ” دون أي ضجيج أعلامي بهدف التوصل لحل لأزمة الهلال النفطي.

كما تناول اللقاء العمل التشريعي النشط القائم حالياً في مجلس النواب والذي سيقودنا إلى إجراء الانتخابات في المواعيد التي حددتها خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن”.

