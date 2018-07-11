عبد الجليل: 58 ألف طالب سيخوضون امتحان الشهادة الثانوية

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، الأربعاء، إن 58 ألف طالب سيتقدمون لأداء امتحانات الشهادة الثانونية في الجامعات والمعاهد العليا.

وأوضح عبد الجليل، في مؤتمر صحفي، أن هناك 52 نقطة تجمع للطلبة، و30 لجنة مركزية، و178 لجنة لتقديم الخدمات، و5786 مشرفًا على الامتحانات.

وأوضح عبد الجليل أن لجنة ستتولى متابعة سير الامتحانات، إضافة إلى لجنة خدمات ستكون مهمتها تنظيم الفصول وأرقام الجلوس، وتقديم الوجبات للطلاب، وتلبية احتياجاتهم.

وفي سياق متصل، أكد مدير مديرية أمن طرابلس صلاح الدين السموعي، أن وزارة الداخلية تتواصل مع وزارة التعليم مباشرةً للعمل على نجاح واستكمال امتحانات الطلبة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها إلى جميع مديرياتها لتكون في نقاطها المحددة لتأمين مراكز الامتحانات.

يذكر أن وزارة التعليم تقوم لأول مرة بنقل مكان إقامة امتحانات الشهادة الثانوية إلى المعاهد العليا والكليات والجامعات، بدلا من مدارس التعليم الثانوي.

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