رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا بقرار إعلان استئناف المؤسسة الوطنية للنفط عمليات التصدير ورفعها لحالة القوة القاهرة عن الموانيء النفطية.

وأعربت السفارة في تدوينة نشرتها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنها مع القادة الليبيين

في نقاشهم الهام لتحسين الشفافية المالية وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل للموارد الليبية.

