القضاء البريطاني يحكم لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار باسترداد نحو 25 مليون دولار

حكم القضاء البريطاني لصالح إف.إم كابيتال بارتنرز التي تدير أموالًا لحساب محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في قضية بإحدى محاكم لندن ضد رئيسها التنفيذي السابق، في قضية تتعلق بمزاعم احتيال وفساد.

وأعلن المتحدث باسم إف.إم كابيتال بارتنرز، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الشركة قد تتمكن بموجب هذا الحكم من استرداد ما يتراوح بين 20-25 مليون دولار.

وبهذه القضية تعود محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التي تمتلك أصولًا بنحو 67 مليار دولار إلى الواجهة، حيث أقامت في السابق بضع قضايا ضد مديري استثمار سابقين.

يشار إلى أن إف.إم كابيتال بارتنرز هي مدير أصول بديل مقرها لندن، واستثمرت وأدارت نحو 550 مليون دولار بالنيابة عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

واشتكت إف.إم كابيتال بارتنرز في القضية التي نظرتها محكمة لندن التجارية في شهر مارس 2018م من أنه في الفترة بين عامي 2009 و2014م، وجه الرئيس التنفيذي السابق فريدريك مارينو والمصرفي السابق في جوليوس باير يوشيكي أوهمورا أموالًا من إف.إم كابيتال بارتنرز ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عبر شركات خاصة للإنفاق على حياة مترفة.

وقال أحد محامي مارينو: إن الرئيس التنفيذي السابق لإف.إم كابيتال بارتنرز “مندهش للغاية” من الحكم، و”يدرس مع فريقه القانوني الخطوات التي ينبغي أن يتخذها الآن لحماية موقفه”.

ويعود الفضل في استحقاق هذا القرار لفريق عمل المحفظة من الشباب الليبيين وعلى رأسهم رئيسها السابق أحمد كشادة الذي توفاه الأجل قبل ان يصدر الحكم في زملائه أنس الدغري ومراد العماري ويونس البشاري

