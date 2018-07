أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن تمكن مكتب المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية خلال الأيام الماضية بإزالة قذيفتي مدفعية من منزل مواطن في منطقة طريق المطار بطرابلس.

داخلية الوفاق دعت بحسب مكتبها الإعلامي جميع المواطنين في حالة عثورهم على أجسام مشبوهة عدم التعامل معها أو الاقتراب منها والإبلاغ عليها فوراً حرصاً على سلامتهم.

The post «داخلية الوفاق» تحذر من أي أجسام مشبوهة في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية