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ليبيا تسترد ملايين من شركة “اف ام كابيتال بارتنرز”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

استردت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ما بين 20 إلى 25 مليون دولار عبر كسبها قضية قادها قبل سنوات الراحل أحمد كشادة، المدير التنفيدي السابق للمحفظة والمدير العام لشركة “اف ام كابيتال بارتنرز”، التي تدير أعمال المحفظة.

واستردت المحفظة هذا المبلغ عبر إحدى المحاكم في لندن، وهو من إجمالي رأس مالي يصل إلى 750 مليون دولار، حيث أثبتت المحفظة وقوع قضايا احتيال وفساد ارتكبها المدير التنفيذي السابق فريدريك مارينو.

ووفق اتصال لـ218 مع مسؤولين بالمحفظة بعد صدور قرار المحكمة، الأربعاء، فقد أكدوا أن الشركة أصبحت ملك للدولة الليبية بالكامل.

يشار إلى أن القضية بدأت منذ عام 2009 ، حيث وجه الرئيس التنفيذي السابق فريدريك مارينو والمصرفي السابق في “جوليوس باير” أموالا من “إف.إم كابيتال بارتنرز” ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عبر شركات خاصة للإنفاق على حياة مترفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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