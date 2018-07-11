ليبيا تسترد ملايين من شركة “اف ام كابيتال بارتنرز”

استردت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ما بين 20 إلى 25 مليون دولار عبر كسبها قضية قادها قبل سنوات الراحل أحمد كشادة، المدير التنفيدي السابق للمحفظة والمدير العام لشركة “اف ام كابيتال بارتنرز”، التي تدير أعمال المحفظة.

واستردت المحفظة هذا المبلغ عبر إحدى المحاكم في لندن، وهو من إجمالي رأس مالي يصل إلى 750 مليون دولار، حيث أثبتت المحفظة وقوع قضايا احتيال وفساد ارتكبها المدير التنفيذي السابق فريدريك مارينو.

ووفق اتصال لـ218 مع مسؤولين بالمحفظة بعد صدور قرار المحكمة، الأربعاء، فقد أكدوا أن الشركة أصبحت ملك للدولة الليبية بالكامل.

يشار إلى أن القضية بدأت منذ عام 2009 ، حيث وجه الرئيس التنفيذي السابق فريدريك مارينو والمصرفي السابق في “جوليوس باير” أموالا من “إف.إم كابيتال بارتنرز” ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عبر شركات خاصة للإنفاق على حياة مترفة.

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