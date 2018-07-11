الصول يدعو سكان القره بوللي للإعتصام و إعلان حالة العصيان المدني

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب عن مدينة القره بوللي علي الصول أن دخول تشكيلات مسلحة إلى المدينة يعد إعتداء يثبت بالدليل القاطع أنه لا يوجد بين تلك القيادات العسكرية لهذه التشكيلات المسلحة عقلاً حكيماً ولا فكراً رشيداً يهدي إلى الإستقرار و الأمن و التعايش السلمي داخل الوطن.

الصول أشار في بيان له تلقت المرصد نسخة منه أن تكرار الإعتداء على المدينة بمبررات و حجج زائفة من الجماعات المسلحة هو مؤشر خطير للغاية ولا يخدم مصلحة الوطن أبداً.

وإستنكر بقوة هذه الإنتهاكات السافرة على المدينة، محملاً حكومة الوفاق ورئيسها و أعيان وحكماء مدينة ترهونة مسؤولية هذا التدخل غير المبرر أمنياً وسياسياً وإجتماعياً.

وحذر من خطورة هذا التدخل و الإعتداء و تبعاته القادمة على استقرار المدينة ومستقبل العلاقات الأخوية، مطالباً بالتحرك السريع للجم أصحاب هذا القرار واتخاذ الإجراءات الحاسمة فوراً.

كما ناشد عضو مجلس النواب كل المنظمات و مؤسسات المجتمع المدني و الحكماء و النشطاء السياسيين و الحقوقيين للوقوف مع أهالي مدينة القره بوللي الآمنة في هذا الشأن.

ودعا كافة أطياف أهل وسكان المدينة للإعتصام العام و إعلان حالة العصيان المدني للضغط على الحكومة و المسؤولين على هذه المجموعات المسلحة لوقف الإعتداء وبشكل فوري وعاجل حقناً للدماء و المحافظة على حسن الجوار وحرمة المدينة و التعايش السلمي وخروج تلك القوة بدون قيد أو شرط.

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