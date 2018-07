خاص المتوسط

يترأس رئيس مصلحة الأحوال المدنية “محمد بالتمر”، وفد ليبيا في المؤتمر العربي الخامس، لرؤساء مصالح الأحوال المدنية.

وقال بالتمر، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” إن الوفد الليبي مؤلف من عميد “لطفي الجرنازي” رئيس مصلحة الأحوال المدنية فرع طرابلس، ومستشارة رئيس مصلحة الأحوال “ربيعة أبو حجر”.

وأفاد بالتمر أن المؤتمر ينطلق اليوم في تونس ويستمر ليومين، ويناقش امكانية توحيد شكل المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية.

كما يناقش المؤتمر تجارب الميكنة، وتبادل الخبرات بين مصالح الأحوال المدنية في الدول العربية

The post «بالتمر» لـ«المتوسط»: ليبيا تشارك بالمؤتمر العربي الخامس لرؤساء مصالح الأحوال المدنية في تونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية