«رئيس مالية الدولة» لـ «المتوسط» فتح الموانئ يساعد على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعرب رئيس لجنة المالية بمجلس الدولة، كامل الجطلاوي، عن ترحيبه بإعادة تصدير النفط.

وقال الجطلاوي، في تصريح خاص لـ “المتوسط “، ” فتح الموانئ النفطية سيؤدي الي استمرار التدفقات المالية بالعملة الصعبة مما سينتج عنه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ستؤدي الي الإنهاء التدريجي للسوق الموازي ودفع علاوة الأسر وزيادة منحة أرباب الأسر وإحلال الدعم.

وكان آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية، اللواء ناجي المغربي، أعلن استئناف التصدير عبر الموانئ النفطية.

وأضاف «المغربي» في تصريحات تلفزيونية، أن «قرار استئناف التصدير جاء بناء على قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر”

