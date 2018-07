وكيل وزارة الداخلية بالوفاق يلتقى مبعوث السفير البريطانى في طرابلس

المتوسط:

التقى وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، اليوم الأربعاء بمبعوث السفير البريطاني لدي ليبيا وبحضور أعضاء لجنة تطوير البناء التنظيمي لوزارة الداخلية التي يشرف عليها وكيل وزارة الداخلية.

واستعرض وكيل الوزارة الداخلية التحديات التي تواجه الوزارة خلال هذه المرحلة , ونوه على المجهودات المبذولة من أجل تحقيق الأمن والإستقرار لفرض سلطة القانون وإدارة الوزارة بشكل علمي مدروس.

من جانبه أبدى الوفد إستعداده للجانب البريطاني بشأن تقديم الدعم والاستشارات في المجالات الإدارية كالتخطيط والتنظيم والمتابعة.

