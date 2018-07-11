البعثة مستعدة للتعاون لتوزيع ثروة ليبيا بعدالة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة إنتاج النفط وتصديره بشكل منتظم تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وقالت البعثة في بيان إنها تؤيد قرار المؤسسة الوطنية للنفط القاضي برفع حالة القوة القاهرة ما سيمكن من استئناف تصدير النفط.

وأكدت أن سرعة تسوية هذه الأزمة يعكس رغبة مختلف الأطراف الليبية في الحفاظ على وحدة البلاد وحماية إدارة موارده الطبيعية لما فيه منفعة شعبها.

وأضافت البعقة أن ذلك ظهر من خلال عديد اللقاءات التي أجراها رئيس البعثة غسان سلامة، مع الأطراف الرئيسية الليبية دعما للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.

وبينت البعثة أنها مستعدة للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية، ومن أجل تحقيق شفافية أكبر في إدارة أموال البلاد.

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