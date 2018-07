إغلاق منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس

المتوسط:

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة قرارا يقضي بإغلاق منفذ رأس اجديرالحدودي بين ليبيا وتونس

أكد مدير الإدارة العامة للجوازات بمنفذ رأس جدير، العقيد نجمي معمر، إن تعرض المسافرين الليبيين إلى اعتداءات في منطقة الزكرة بعد الحدود التونسية مباشرة، دفعنا إلى إغلاق المعبر الحدودي.

وشدد معمر على أن فتح المعبر لن يتم إلا بأمر من الحكومة بعد استجابة الجانب التونسي​، وذلك على خلفية تزايد حالات الاعتداء على المسافرين الليبيين من قبل أهالي بنقردان التونسية الغاضبين من قرارات الدولة الليبية الأخيرة للحد من عمليات التهريب عبر الحدود.

وفي سياق متصل أرجع مدير المباحث العامة بمنفذ راس جدير محمد مرضية، سبب الإغلاق إلى وقف عمليات التهريب من الجانب الليبي إلى الجانب التونسي، مشيرا إلى أنهم على تواصل مع الجهات المسؤولة بطرابلس لمتابعة الموضوع مع السلطات التونسية.

جدير بالذكر أن قوات الأمن المركزي بالمنفذ البري رأس جدير، أفادت مساء أمس الثلاثاء، بأن المنفذ بات مفتوحاً من الجانبين الليبي والتونسي، مشددة على المواطنين المسافرين عبر الطريق البري رأس جدير بن قردان توخي الحيطة والحذر.

