البعثة الأممية: تسوية الأزمة النفطية دليل على رغبة الليبيين بالحفاظ على وحدة ليبيا

شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقوفها على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توزيع عادل ومنصف للثروات الليبية ومن أجل تحقيق شفافية أكبر في إدارة أموال البلاد.

جاء ذلك خلال ترحيب البعثة بقرار إعادة إنتاج وتصدير النفط بشكل منتظم تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مشيرة إلى دعمها قرار المؤسسة الوطنية للنفط القاضي برفع حالة القوة القاهرة الأمر الذي من شأنه تمكين استئناف تصدير النفط مجددا.

وأشارت البعثة، في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام (2259) و(2278) و(2362).

وشددت البعثة على أن سرعة تسوية هذه الأزمة تؤكد رغبة مختلف الأطراف الليبية في الحفاظ على وحدة البلاد وحماية إدارة موارده الطبيعية لما فيه منفعة شعبه.

