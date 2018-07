وصول 80 مليون دينار إلى المصرف المركزي في سبها

المتوسط:

تسلم مصرف ليبيا المركزي فرع سبها 80 مليون دينار قادمين من المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس.

وأشار مصدر مصرفي، في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، بأن السيولة النقدية وصلت على متن طائرة خاصة عبر مطار تمنهنت المدني، وجرى نقلها إلى مصرف ليبيا المركزي فرع سبها دون حدوث أي مشاكل أمنية.

جدير بالذكر أن المنطقة الجنوبية تعاني أزمة نقص السيولة منذ سنوات ويجري توفيرها بشكل محدود إلى المواطنين بالمنطقة بقيم بسيطة تصل فى بعض الأحيان إلى 300 دينار.

