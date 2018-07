«الناتو» يعلن استعداده لشراكة طويلة الأجل مع ليبيا

المتوسط:

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” في ختام قمته المنعقدة ببروكسل، اليوم الأربعاء، عن دعمه العملية السياسية في ليبيا ، بهدف الدفع نحو مصالحة وطنية وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأكد قادة الحلف، في بيان لهم، اليوم الأربعاء إن هذا الهدف يندرج ضمن البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 6 يونيو للعام الجاري، معلنين عن ترحابهم لقادة الناتو، بالالتزام الذي قطعته الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وموثوقة.

وشدد قادة الحلف الأطلسى على التزامه بتقديم المشورة إلى ليبيا لبناء مؤسسة الدفاع والأمن،وذلك استجابة لطلب مقدم من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للمساعدة على تعزيز مؤسساتها الأمنية.

هذا وأعرب الحلف أيضا عن استعداده لتطوير شراكة طويلة الأجل مع الدولة الليبية، والتي من شأنها أن تؤدى إلى عضوية ليبيا في المبادرة المتوسطية للحلف.

