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نواب برقة : ثبت للعالم أن الشرعية الليبية الوطنية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش هي من يملك النفط والقدرة على تصديره ومنعه

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 11 يوليو 2018 (وال) – أعلن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة وعددهم 28 نائبا، اليوم الأربعاء،  ترحيبهم بإعادة استكمال تصدير النفط، احتراما للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.
وقال الأعضاء في بيان إن عقود بيع النفط تنتهي مع بداية شهر أكتوبر من كل عام، مما يحافظ على الاقتصاد الوطني من ناحية، ويمنح فرصة كافية لتحقيق شروط الإقليم العادلة، وأهمها توحيد المؤسسات وتوزيع عادل للثروة.
وأضاف النواب في بيانهم، أن هذا القرار يشكل فرصة حقيقة أمام القوى الوطنية والمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والنخب السياسية والمسؤولين بإقليم طرابلس لحل الأزمة المؤجلة إلى تاريخ تجديد العقود.
وقال النواب، أنه ثبت للعالم أن الشرعية الليبية الوطنية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش هي من يملك النفط والقدرة على تصديره ومنعه، ويعملون جميعا على الحفاظ على الحفاظ على الاقتصاد الوطني وموارد الشعب من عبث الميليشيات.(وال- طبرق) ا م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • نعم فوضوية نواب برقة وفوضوية البرلمان الساقط وعنترية المجرم حفتر اوقفت تصدير مورد رزق الليبيين ولكن لمدة اسبوع فقط علما بأن السيناريو السيسي بأمر من الكلب ابن زايد كان ينص على بيع النفط الليبي عن طريق شبكة استخبارات السيسي لصالح المجرم خليفة حفتر حتى يمون غزواته الحالمة لغرب وجنوب ليبيا وغاب عن وعى هؤلاء الجحوش ان امريكا و بعض دول اوربا تملك حصة 49% من النفط الليبي ولهدا كانت صفعة ترامب على الوجوه القدرة وانهت خزعبلاتهم وتدرعهم الكاذب بانهم يحاربون الارهاب وهم اكبر ارهابين وسراق ومحتالين في العالم …

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  • ههههههههههههههههههه هذا البيان يقنعوا بيه نفسهم ولاغيرهم ماتفرقش علي اي حال امريكا قالتهم اقفل النفط اقفل النفط امريكا قالتلك افتح النفط تفتح النفط وفي النهاية الموؤسسة اللي في طرابلس هي الشرعية ياوهميين

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