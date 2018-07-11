نواب برقة : ثبت للعالم أن الشرعية الليبية الوطنية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش هي من يملك النفط والقدرة على تصديره ومنعه

طبرق 11 يوليو 2018 (وال) – أعلن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة وعددهم 28 نائبا، اليوم الأربعاء، ترحيبهم بإعادة استكمال تصدير النفط، احتراما للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.

وقال الأعضاء في بيان إن عقود بيع النفط تنتهي مع بداية شهر أكتوبر من كل عام، مما يحافظ على الاقتصاد الوطني من ناحية، ويمنح فرصة كافية لتحقيق شروط الإقليم العادلة، وأهمها توحيد المؤسسات وتوزيع عادل للثروة.

وأضاف النواب في بيانهم، أن هذا القرار يشكل فرصة حقيقة أمام القوى الوطنية والمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والنخب السياسية والمسؤولين بإقليم طرابلس لحل الأزمة المؤجلة إلى تاريخ تجديد العقود.

وقال النواب، أنه ثبت للعالم أن الشرعية الليبية الوطنية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش هي من يملك النفط والقدرة على تصديره ومنعه، ويعملون جميعا على الحفاظ على الحفاظ على الاقتصاد الوطني وموارد الشعب من عبث الميليشيات.(وال- طبرق) ا م

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