«الجهيناوي» يحدد شروط لنجاح الانتخابات الليبية

المتوسط:

كشف وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عن شرطين هامين لإنجاح إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.

وأوضح الجيهناوي، في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء،أننجاح هذا الموعد يرتكز على مسألتين بحسب وزير الخارجية التونسي وهما، إحداث إطار قانوني والقبول به من جميع المؤسسات الشرعية، وثانيًا توفير إطار أمني مستقر حتى تكون الانتخابات شفافة ونتائجها معترف بها من طرف الجميع.

وأكد الجيهناوي على أن مصلحة بلاده تقضي بعودة الاستقرار إلى ليبيا ، نظرا لكون ليبيا من الدول التي في تماسٍ مباشر مع تونس

