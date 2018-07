انخفاض أسعار النفط والبرميل بـ73.40 دولار

المتوسط:

سجلت أسعار النفط العالمية انخفاضًا، بخاصة خام القياس العالمي مزيج برنت، الأربعاء، أكبر هبوط ليوم واحد في عامين.

وقالت “رويترز”، إن التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تهدد الطلب على النفط، تزيد المخاوف من حدوث نمو في الإمدادات.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.46 دولار، أو 6.9 في المائة، ليبلغ عند التسوية 73.40 دولار للبرميل، مسجلا أكبر تحرك ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ التاسع من فبراير 2016.

واستؤنف تصدير النفط، الأربعاء، من الموانئ الليبية بعد رفع القوة القاهرة عنها، وقرار قيادة الجيش الوطني السماح باستئناف التصدير.

