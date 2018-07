مخاطبا “الكبير”..”المسماري”: نعلم بعهدك لـ “الصلابي” و”بلحاج” وسننشر فضائح مكالماتك

المتوسط – سامر أبو وردة

وجه المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، رسالة إلى محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، بشأن دعمه للتنظيمات الإرهابية بالأموال.

حيث قال المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الذي رصدته “المتوسط”، موجها حديثه لـ “الكبير”، نعلم أن عليك عهد مالية لجماعات إرهابية لم تتم تسويتها بعد، نعلم أن عليك عهد لـ “الصلابي” و “بلحاج”، في إشارة إلى القيادي الإخواني، علي الصلابي، وزعيم الجماعة المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج.

وتابع، “لن تستطيع تسوية هذه العهد، وإن سويتها، ستسويها بأسماء هؤلاء المجرمين، ولا تحاول التنصل منها”

وأكمل، “كل مكالماتك الهاتفية موجودة لدينا، وسننشرها في حينها إلى الشعب الليبي ليعلم الفضائح، بعد أخذ إذن القائد العام، المشير خليفة حفتر”

