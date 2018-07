وقفة لموظفي كهرباء حوض مرزق للمطالبة بحقوق مالية وإدارية

المتوسط:

نظم عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء في حوض مرزق، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في تراغن، للمطالبة بمعالجة عدة صعوبات تواجه عملهم.

وطالبوا في بيانهم الذي وجهوه إلى وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، والجهات المعنية في الدولة، بمعالجة المشاكل الفنية وتوفير وحقوقهم المالية والإدارية.

وجاء في مقدمة المطالب الإدارية أن تكون النقابة المهنية الجهة الوحيدة المخولة بتمثيلهم أمام الجهات الرسمية للدولة والتحدث باسمهم.

كما طالبوا بضرورة إعادة العمل بنظام بطاقة التأمين الصحي، والاهتمام بكوادر الشركة من ذوي الاختصاص والكفاءة لتولي مناصب بالإدارات العامة، وتوفير الاحتياجات الخاصة بالوقاية والصيانة لضمان سلامة الموظف وتحقيق أفضل أداء للشبكة الكهربائية.

