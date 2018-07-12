العميد قاسم: قيادات من حرس السواحل الليبي تجتمع بقائد الحرس المالي الإيطالي

أخبار ليبيا 24-خاص

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية العميد أيوب قاسم في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن آمر حرس السواحل العميد عبد الله تومية وقيادات من حرس السواحل اجتمعوا الإربعاء مع قائد الحرس الملكي الإيطالي البحري الجنرال مونتي.

وأوضح قاسم أن الطرفين اتفقوا على مباشرة الصيانات للزوارق المعارة من قبل فريق فني – وصل اليوم إلى قاعدة طرابلس البحرية – وذلم وفقا للجدوال المعده لذلك الغرض”.

كما اتفق الطرفان على “بناء ورشة صيانه متكملة في قاعدة طرابلس البحريه، وتدريب عدد (28) ضابط وضابط صف لغرض استلام عدد (2) زورق تم الإتفاق على تسليمها خلال شهر اكتوبر القادم”.

و “تدريب عدد(40) فرداً كطاقم تشغلية لعدد (10) قوارب مطاطيه في ذات الشهر”.

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