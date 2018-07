المتوسط:

دعا عدد من المتطوعين شباب طرابلس للانضمام إلى حملة لتنظيف المصيف البلدي طرابلس العاصمة بقيادة الكابتن طلال كعبار، بدءًا من الساعة السادسة مساء السبت المقبل 14 يوليو الجاري.

وطالب الداعون للحملة من المتطوعين إحضار خباشه وباله وأكياس دقيق أو علف أو سكر، لجمع المخلفات.

