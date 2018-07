المتوسط:

وصف السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني قرار رفع القوى القاهرة عن الموانئ النفطية، بالعمل العظيم.

وأعتبر بيروني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رفع القوة القاهرة نتائج رائعة وعمل عظيم، وهو أكبر دليل على أن الليبيين بإمكانهم العمل كيد واحدة تضع مصلحة الوطن أولًا.

The post «بيروني»: رفع القوة القاهرة دليل على إمكانية عمل الليبيين كيد واحدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية