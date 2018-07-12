الجيش الليبي يصدر أمرا بالقبض على الورفلي بعد هروبه

بنغازي- سبوتنيك. وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي يوم الأربعاء في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه أن “القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر اصدر أوامره بإعادة القبض على الرائد محمود الورفلي بعد فراره من السجن العسكري”.

وأضاف البيان إلى إن “المشير حفتر أصدر أوامره أيضا بالقبض على كل من ارتكب فعلا خالف القانون المدني والعسكري أو هدد أمن الوطن والمواطن ومؤسسات الدولة وإيداعهم بالسجن العسكري تمهيدا لمحاكمتهم”.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي في بيانها ان “أي مساس بالممتلكات العامة أو الخاصة أو ارتكاب أية أفعال تمس حياة المواطنين أو تعرضهم للخطر ستعرض مرتكبها للملاحقة والعقاب القاسي.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الورفلي بسبب مزاعم عن دوره المباشر في سبع حوادث قُتل فيها 33 شخصا خلال المراحل الأخيرة من تلك الحملة. ويحظى الورفلي بشعبية بين كثيرين من مؤيدي الجيش الوطني الليبي.

كانت الوحدة التي يتبعها الورفلي قالت العام الماضي إنها رفضت أمر الاعتقال الذي أصدرته الجنائية الدولية بحقه.

ويعد الورفلي ذي الـ 46 عاما أحد أبرز القادة العسكريين في قوات الجنرال خليفة حفتر وكان يشرف على القوات الخاصة في مدينة بنغازي.