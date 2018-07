المتوسط:

أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قرارا بتكليف اللواء عبد الخالق إبراهيم السنوسي أمرا لأركان قوات حرس الحدود.

كما أصدر القائد العام قرارًا بتكليف اللواء عبدالله نور الدين الهمالي مدير لإدارة الشرطة العسكرية برئاسة الأركان العامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

The post «عبدالخالق السنوسي» آمرًا لحرس الحدود و«الهمالي» مدير لإدارة الشرطة العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية