ليبيا: وفد عسكري من القيادة العامة للجيش يزور العاصمة الليبية طرابلس

بنغازي — سبوتنيك . وقالت بوابة الوسط الليبية أن “مصدر أمني يؤكد تكليف آمر الكتيبة 101 التابعة للجيش الليبي النقيب محمد بسيط من قبل القيادة العامة للجيش الليبي برئاسة وفد عسكري لزيارة طرابلس”، مضيفةً أن ” بسيط متواجد في مدينة طرابلس منذ صباح الأربعاء”.

وأشارت صحيفة بوابة الوسط أن “خلال الساعات القادمة سوف يلقي آمر كتيبة 101 النقيب محمد بسيط بيان يجمعه مع عدد من القادة العسكريين دون أن تذكر تفاصيل أكثر”.

يشار أن النقيب محمد بسيط يشغل منصب آمراً للكتيبة 101 في مدينة أجدابيا شرقي البلاد ،التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قبل تكليفه برئاسة الوفد العسكري والانتقال إلى العاصمة الليبية طرابلس وكان ضمن الكتائب المكلفة بتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية.