طالب الاتحاد الليبي لكرة القدم من مديرية أمن الخُمس الموافقة على استضافة مباراة نهائي كأس ليبيا بين فريقي الهلال والاتحاد.

وأوضح الطلب أن المباراة من المقرر إقامتها يوم غد الجمعة الساعة الرابعة والنصف على ملعب الخمس وبحضور الجماهير.

