المتوسط:

يواصل من الجرحى وأفراد محسوبين على القوات المسلحة إغلاق «طريق المطار بنغازي بنينا».

وكان المحتجون أغلقوا الطريق من عشية هذا اليوم لعدة أسباب، منها علاج الجرحى وعدم عودة “محمود الورفلي” إلى السجن.

