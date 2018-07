المتوسط:

أصدر حزب العدالة والبناء بيانًا بشأن رقع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية، مرحبا بإنهاء الأزمة ومعربا عن تقديره للولايات المتحدة بعد إرجاع تبعية المنشآت النفطية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتشغيلها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

ورحب الحزب بعودة إنتاج النفط واستئناف تصديره من قبل الجهات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية في البلاد، موجها الشكر لكافة الأطراف التي أسهمت في إنهاء الأزمة ويثمن جهودها.

وأعرب الحزب عن تقديره لجهود الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لالتزامهم بالاتفاق السياسي وبما جاء في بنوده، معربا عن أمله أن يكون هذا الموقف نقطة تحول أساسية من المجتمع الدولي بإلزام الأطراف الليبية الوفاء بالتزاماتها حيال المسائل العالقة، والتوقف عن العبث السياسي والتحرك خارج إطار الاتفاق والشرعية الدولية والذي من شأنه الإضرار بليبيا والمنطقة بأسرها، على حد قول البيان.

وكشف البيان عن أمل الحزب أن تدرك كافة أطراف الصراع ومن يقف خلفها محليًا وإقليميًا، بأنه لا مجال لفرض أمر واقع سواء بقوة السلاح أو بالاستمرار في اللعب خارج الشرعية، وأن كل المحاولات لن تؤدي إلى أي نتيجة سوى إطالة أمد الأزمة وزيادة معاناة الوطن والمواطن.

The post «العدالة والبناء»: نرحب بإنهاء أزمة الموانئ ونقدر جهود أمريكا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية