المتوسط:

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم (1153) لسنة 2018م بشأن استبعاد بعض الطلبة المقيدين بالمدارس الليبية بالخارج من تأدية الامتحانات المقررة لنيل شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وبيّن نص القرار أن الاستبعاد جاء بسبب عدم استيفاء المتقدم للشروط المقررة والمبينة قرين اسم كل منهم، وبلغ عدد الطلاب 332 طالبا.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post «تعليم الوفاق» تستبعد 332 طالبا بالخارج من امتحانات التعليم الأساسي والثانوي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية