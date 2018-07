المتوسط:

كشفت مصادر أمنية وتقارير إعلامية عن تكليف آمر الكتيبة 101 التابعة للجيش الليبي النقيب محمد بسيط من قبل القيادة العامة للجيش الليبي برئاسة وفد عسكري لزيارة طرابلس”، وأن بسيط متواجد في مدينة طرابلس منذ صباح الأربعاء”.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يلقي آمر كتيبة 101 النقيب محمد بسيط بيانًا يجمعه مع عدد من القادة العسكريين دون أن تذكر تفاصيل أكثر”.

يشار أن النقيب محمد بسيط يشغل منصب آمراً للكتيبة 101 في مدينة أجدابيا شرقي البلاد، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قبل تكليفه برئاسة الوفد العسكري والانتقال إلى العاصمة الليبية طرابلس وكان ضمن الكتائب المكلفة بتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية.

The post «بسيط» في طرابلس بأمر من القيادة العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية