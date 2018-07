حمد البنداق يتقرح آلية اختيار عميد درنة

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب عن مدينة درنة حمد البنداق، إنه يجب مشاورة أهل درنة وأولياء الدم فيها فيما يخص اختيار عميد للبلدية، موضحا أن آلية اختيار عميد للبلدية تكون بتقديم الملفات لأكثر من عضو وتتولى الحكومة اختيار الأنسب بدون ضغط من أحد خوفاً من حدوث فتنة داخل المدينة المحررة.

وعلق النائب على إلغاء رئيس الحكومة المؤقتة عبد الثني قراراه بإعفاء عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي من منصبه بالقول “أنا والنائب عن درنة فرج الشلوي من أتصل برئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة لإلغاء قرار إعفاء عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي وعودته إلى سابق عمله عميداً لبلدية درنة.

وتابع ” اجتمعنا مع عدد كبير من سكان درنة بحضور حكمائها وشبابها النشط من كل المناطق المحيطة بها واستمعنا إليهم وكانت مطالبهم واضحة وهي الإبقاء على عميد البلدية ورفضهم لقرار رئاسة الوزراء القاضي بإعفائه وبفضل الجهود التي بذلت عاد العميد إلى ممارسة أعماله”.

وتطرق البنداق إلى مطالبة عدد من أهالي درنة بإسقاط عضوية النائبة عن المدينة إنتصار شنيب بالقول أن ذلك “ليس من اختصاصنا لأننا نحن جميعاً منتخبون من الشعب وقد طلبنا منهم مذكرة تحوي على أكبر عدد من التوقيعات ونحن سنحيلها إلى مجلس النواب”.

