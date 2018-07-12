حرس السواحل الليبي والبحرية الإيطالية يتفقان على التعاون المشترك

طرابلس — سبوتنيك. وأكد قاسم في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن “آمر حرس السواحل العميد مهندس عبدالله تومية وقيادات من حرس السواحل الليبي اجتمعوا أمس الأربعاء 11 يوليو 2018، في مقر حرس السواحل بطرابلس، مع قائد الحرس المالي الإيطالي البحري الجنرال مونتي وذلك خلال زيارة قام بها إلى حرس السواحل الليبي”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن “الاجتماع عقد بين الطرفين واتفقا على عدة نقاط أهمها، مباشرة الصيانة للزوارق المعارة من قبل فريق فني وصل اليوم إلى قاعدة طرابلس البحرية وذلك وفقا للجداول المعدة لذلك الغرض”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق أيضاً على بناء ورشة صيانة مكتملة في قاعدة طرابلس البحرية، وتدريب عدد 28 ضابطا وضابط صف وجندي لغرض استلام زورقين تم الاتفاق على تسليمها خلال شهر أكتوبر القادم، وكذلك تدريب 40 فرداً كطاقم تشغليه وتسليم 10 قوارب مطاطية في ذات الشهر”.

وأوضح قاسم أنه “في ختام الاجتماع عبرا كل من آمر حرس السواحل والجنرال مونتي عن سعادتهما باللقاء وبالتعاون البناء بين الجانبين لما فيه مصلحة الطرفين”.