رئيس هيأة الرقابة الإدارية درنة يبحث مع مدراء الإدارات والمكاتب بالفرع تشكيل لجان لمتابعة المؤسسات بالبلدية

درنة 12 يوليو 2018 (وال) – اجتمع رئيس هيأة الرقابة الإدارية فرع بلدية درنة أمس الاربعاء، مع مدراء الإدارات والمكاتب بالفرع لبحث آلية تفعيل الفرع وتشكيل لجان لمتابعة المؤسسات بالبلدية.

وحضر الإجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيأت السيد عبدالرحمن الابيرش.

هذا ويأتي الإجتماع في إطار سعي رئيس الهيأة لتفعيل فرع الهيأة بعد إعلان تحرير مدينة درنة من التنظيمات الإرهابية التي كانت قد أستولت على مقر الفرع ومنعت الموظفين من أداء أعمالهم.

وتناول الإجتماع تفعيل الفرع وتشكيل لجان لمتابعة المؤسسات بالمدينة، إلى جانب ضرورة إلتحاق العاملين بالفرع بأعمالهم، والعمل مع باقي القطاعات لتذليل الصعوبات التي تواجهها وتقديم الخدمات للمواطنيين بالبلدية.

وبدوره تمنى رئيس هيأة الرقابة الإدارية فرع بلدية درنة أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من البناء والعمل وتفعيل مؤسسات الدولة. (وال – درنة) ا م / هــ ع

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