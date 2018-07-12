دورية صحراوية مشتركة تضبط مهاجرين غير شرعيين جنوب شرق ليبيا

ربيانة 12 يوليو 2018 (وال) – تمكنت دورية صحراوية مشتركة بين مديرية أمن ربيانة وكتيبة 126 مشاة اليوم الخميس، من ضبط مهاجرين غير شرعيين جنوب شرق ليبيا.

وأعلن مدير مديرية أمن ربيانة أن المديرية شاركت مع الكتيبة 126 مشاة في دورية صحراوية قطعت مسافة 1400كم على مدى ثلاثة أيام في جنوب شرق ليبيا تمكنوا خلالها من ضبط مهاجرين غير شرعيين.

وأشار مدير المديرية أن الدورية شملت منطقة “بزيمة شمالا، وحتى جبال كلنجة غرباً، وصولا إلى قارة الباصور”.

وأكد أن الدورية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين جنوب منطقة ربيانة بمسافة 170كم.

وأوضح مدير مديرية أمن ربيانة أن هذه الدوريات تأتي تنفيذا لتعليمات معالي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بتأمين كامل المنطقة وأهدافها الحيوية. (وال ـ ربيانة) ا م / هــ ع

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