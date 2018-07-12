آمر الكتيبة 101 التابعة للقيادة العامة في مهمة رسمية بطرابلس

كشف مصدر إعلامي مقرب من الكتيبة 101 مشاة خفيف بأجدابيا مساء يوم الأربعاء ، أن النقيب محمد بسيط وصل طرابلس صباح الأربعاء رفقة وفد عسكري بتكليف من قيادة الجيش.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يلقي آمر كتيبة 101 النقيب محمد بسيط بيانًا يجمعه مع عدد من القادة العسكريين دون أن تذكر تفاصيل أكثر”.

يشار أن النقيب محمد بسيط يشغل منصب آمراً للكتيبة 101 في مدينة أجدابيا شرقي البلاد، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قبل تكليفه برئاسة الوفد العسكري والانتقال إلى العاصمة الليبية طرابلس وكان ضمن الكتائب المكلفة بتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية.

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