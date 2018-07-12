السلاك: خطاب السراج لمجلس الأمن جاء نتيجة الانقسام السياسي

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك، أن توجيه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لخطاب إلى مجلس الأمن لتشكيل لجنة دولية متخصصة، جاء بغرض متابعة مصروفات وإيرادات الدولة وطرق توزيع إيرادات النفط حتى يقف الجميع على حقيقة الوضع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، حيث بين السلاك أن هذا العمل سيتم من خلال منظمات دولية متخصصة تحت إشراف الأمم المتحدة، مبيناً أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الانقسام السياسي، وغياب الثقة بين الأجسام السياسية المختلفة، مما يتطلب وجود جهة محايدة للفصل في هذه المسألة.

وحول عودة عمل الموانئ النفطية، أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي أن السراج يأمل في تدارك الخسائر التي نجمت عن إغلاق الموانئ النفطية خلال الأسابيع الماضية، ليتم تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت مؤخراً.

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