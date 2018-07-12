المسماري: القيادة العامة تشدد على مخرجات إتفاق باريس والعمل بها

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري أن القوات المسلحة لم تقم بإقفال الموانئ النفطية، وإنما قامت بتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، مؤكداً أن الجيش الوطني لا يريد أن تكون هناك مؤسسات مزدوجة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد المسماري أمس الأربعاء، للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بملف الموانئ النفطية.

وبين المسماري أن البيان الذي أصدرته القيادة العامة الأسبوع الماضي، شدد على أهمية احترام قرارات مجلس النواب، ومن أهمها، قرار تكليف محافظ المصرف المركزي، محمد الشكري، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية، للتحقيق في تمويل الإرهاب وكيفية التصرف في أموال النفط.

كما أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، على احترام القيادة لمخرجات اتفاق باريس واستعدادها للعمل بها، وكذلك احترام الشريك الأجنبي في التعاقدات والإتفاقيات والمعاهدات، مشدداًعلى أن القوات المسلحة لا يمكن أن تفاوض على سيادة ليبيا .

وأردف المسماري بالقول، أن القيادة العامة نجحت بتوجيه الرأي العام نحو بؤرة الفساد الرئيسية، بالإشارة إلى ما يصدر من مصرف ليبيا المركزي، برئاسة الصديق الكبير.

وختم المتحدث باسم القيادة العامة للجيش مؤتمره، بالتشديد على قرارات مجلس النواب .

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