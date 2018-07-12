اتفاق ليبي إيطالي لتعزيز أمن السواحل

اتفق آمر حرس السواحل الليبي، عبدالله تومية، وقائد حرس السواحل الإيطالي، عبدالله تومية، على 4 بنود تعاون رئيسية بين الطرفين، من شأنها رفع كفاءة حرس السواحل الليبي والتعزيز من قدرته في تأمين السواحل.

وكان أول بنود الاتفاق صيانة الزوارق التي أعارتها إيطاليا إلى ليبيا من قبل مختصين وصلوا إلى طرابلس الأربعاء.

واتفق الطرفان على مُباشرة أعمال الصيانة عقب بناء ورشة متكاملة داخل قاعدة طرابلس البحرية، بالإضافة إلى تقديم التدريبات اللازمة لفريق من خفر السواحل الليبي مكون من 28 ضابطاً وضابط صف وجندي، استعداداً لتسليمهم زورقين من المنتظر أن تُقدمهم إيطاليا إلى خفر السواحل الليبي في شهر اكتوبر القادم.

وتمثلت آخر بنود الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع جمع تومية ومونتي بمقر حرس السواحل، في تقديم إيطاليا لـ10 قوارب أخرى مطاطية كدعم لحرس السواحل الليبي، خلال شهر اكتوبر أيضاً.

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