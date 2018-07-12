السراج يبحث مع وفد مجالس المصالحة بالبلديات آخر المستجدات في البلاد

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع وفد من مجالس المصالحة ببلديات ليبيا مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي.

وبين المكتب الإعلامس للمجلس الرئاسي، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء، حيث اتفق الحاضرون على توحيد جهود المصالحة في جسم واحد.

من جهته أشاد السراج بالجهود التي تبذلها مجالس المصالحة في هذه الظروف، مشيراً إلى الجهود السابقة في هذا الاتجاه، كما أكد على ضرورة أن يتم الاتفاق على وثيقة للسلم الأهلي

هذا وتخلل اللقاء أيضاً ، مناقشة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا وما تتعرض له المشاريع السياسية والاقتصادية الكبرى من عرقلة.

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