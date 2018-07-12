السراج يبحث مع أعضاء الغرفة الأمنية التنسيق بين المراكز والقيادات

حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الاجتماع الأسبوعي للغرفة الأمنية المشتركة.

وشمل الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، تقديم أعضاء الغرفة تقارير عن الحالة الأمنية العامة، والبرامج التنفيذية للخطة الأمنية التي تشمل تأمين سلامة المواطنين ومواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة تطوير آليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات؟

الجدير الذكر أن الاجتماع ضم كل من وزير الداخلية، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، رئيس جهاز المباحث العامة، إلى جانب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية.

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