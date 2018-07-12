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السفارة الأميركية: ندعم الشفافية المالية في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت السفارة الأميركية في ليبيا أن قرار استئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر خطوة حيوية تستحق الترحيب.

وعبرت السفارة عن تضامن الولايات المتحدة الأميركية مع قادة ليبيا وهم يمضون قدما في نقاشهم الهام حول تحسين الشفافية المالية وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد.

ولقي قرار استئناف إنتاج النفط ترحيباً دولياً واسعا حيث أشادت كندا أيضاً بعودة إنتاج النفط الليبي ورحبت بجهود تعزيز الشفافية في إدارة الموارد.

ويُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد أعلنت، أمس الأربعاء، رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ راس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة بعد صدور قرار استئناف التصدير عبر موانئ الهلال النفطي من قبل القيادة العامة للجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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