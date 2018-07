مديرية أمن طرابلس تعلن خطة تأمين سير امتحانات الثانوية العامة

المتوسط:

كشفت مديرية أمن طرابلس عن إعداد خطة أمنية لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة التي ستبدأ يوم السبت القادم.

وأكملت المديرية ، خلال بيان لها،” أن الخطة الأمنية تشمل تسهيل حركة السير بالطرقات العامة داخل المدينة ونقل المواطنين خلال فترة الامتحانات، ولتجاوز أي مختنقات مرورية قد تربك وصول الطلبة بالوقت المناسب”.

وطالبت المديرية ، الطلاب بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في تسهيل مهامها وصولا لسير الامتحانات بكل سهولة.

ودعت المديرية، إلى الالتزام التام بإرشادات رجال الأمن المكلفين والتقيد بخطوط السير المعتمدة وكذلك التقيد بأماكن إرساء السيارات بمحطات الوقوف المحددة.

